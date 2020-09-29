Коронавирус

В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии 25 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

По данным республиканского оперативного штаба, на 29 сентября в проведено 82622 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5626 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+51 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период умерло 83 человека, выздоровело — 4701 (+17 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

Госпитализировано всего 219 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 87.

362 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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