В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В Ингушетии 25 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
По данным республиканского оперативного штаба, на 29 сентября в проведено 82622 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5626 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+51 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период умерло 83 человека, выздоровело — 4701 (+17 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.
Госпитализировано всего 219 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 87.
362 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.