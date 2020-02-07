Жилье

В Ингушетии 6 семей получили свидетельства на приобретение жилья и улучшение жилищных условий

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В Ингушетии в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России» Минстрой Ингушетии оказал финансовую поддержку шести молодым семьям для приобретения жилья. На эти цели из федерального бюджета было направлено свыше 5 млн рублей, сообщает пресс-служба строительного ведомства.

«Финансовую поддержку получили 4 семьи, проживающие в Назрановском районе, 1 семья в Сунже и 1 семья из Сунженского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что социальные выплаты предоставляются молодым семьям в хронологическом порядке, исходя из времени подачи молодой семьей заявления на участие в мероприятии.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что министерство образования и науки республики выделило детям-сиротам 35 квартир. Жилье получили 11 человек из Малгобека, пять — из Малгобекского района, шесть жителей Назрановского района, пятеро сирот из Сунженского района, по четыре человека из Назрани и Карабулака.

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