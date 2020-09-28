В Ингушетии 6 семей получат жилищные сертификаты в рамках госпрограммы

«В 2020 году в республике предусмотрено пустить на эти мероприятия 8,321 млн рублей. Финансовую поддержку получат шесть семей, проживающих в городе Назрани. В настоящее время ведется работа, направленная на доведение средств до муниципальных органов власти, каждая из шести семей получит софинансирование от властей — часть средств дает государство, сумма зависит от количества членов семьи, другую часть добавляет семья», — сказал собеседник.

По его словам, порядок включения в списки получателей субсидии ведется строго в соответствии с очередностью.

«В текущем году жилищные сертификаты получают те, кто подал документы для участия в программе в 2004 и в 2005 годах и не выпал из списков ввиду несоответствия требуемым условиям. Списки с соответствующей информацией поступают в Минстрой Ингушетии из муниципалитетов. В ведомстве они перепроверяются, и только после этого окончательно утверждаются адресаты получателей социальной поддержки», — добавили в Минстрое.

Отметим, что в 2020 году направлена заявка для участия в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2021- 2023 годах на общую сумму 283 млн руб. Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с установленными правилами — для молодых семей, не имеющих детей, и 35% — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.