В Ингушетии 57-летнюю местную жительницу насмерть сбил юноша без прав
В городе Назрани Ингушетии не имеющий права управления автомобилем 24-летний молодой человек сбил 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте.
«Водитель, управлявший автомобилем, является 24-летним жителем Назрани. Столкновение произошло на полосе встречного движения, также как позже выяснилось, он превысил скоростной режим и, более того, у него не было права управления автомобилем», — сказал газете «Ингушетия» начальник ОГИБДД ОМВД России по Назрани Магомед Бесаев.
По его словам, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.