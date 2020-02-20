Трагедия

В Ингушетии 57-летнюю местную жительницу насмерть сбил юноша без прав

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В городе Назрани Ингушетии не имеющий права управления автомобилем 24-летний молодой человек сбил 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте.

«Водитель, управлявший автомобилем, является 24-летним жителем Назрани. Столкновение произошло на полосе встречного движения, также как позже выяснилось, он превысил скоростной режим и, более того, у него не было права управления автомобилем», — сказал газете «Ингушетия» начальник ОГИБДД ОМВД России по Назрани Магомед Бесаев.

По его словам, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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