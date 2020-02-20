В Ингушетии 57-летнюю местную жительницу насмерть сбил юноша без прав

«Водитель, управлявший автомобилем, является 24-летним жителем Назрани. Столкновение произошло на полосе встречного движения, также как позже выяснилось, он превысил скоростной режим и, более того, у него не было права управления автомобилем», — сказал газете «Ингушетия» начальник ОГИБДД ОМВД России по Назрани Магомед Бесаев.

По его словам, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.