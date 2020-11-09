В Ингушетии 53 человека с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 53 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.
К 9 ноября в республике проведено 117314 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7915 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6414 (+16 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37.
Госпитализировано всего — 454, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 145.
458 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.