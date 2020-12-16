Коронавирус

В Ингушетии 50 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации

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В Ингушетии 50 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

На 16 декабря проведено 154563 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10814 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9182 (+86 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

Госпитализировано всего — 571, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 142.

799 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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