В Ингушетии 50 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 50 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.
На 16 декабря проведено 154563 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10814 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9182 (+86 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
Госпитализировано всего — 571, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 142.
799 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.