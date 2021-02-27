Коронавирус

В Ингушетии 5 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

По данным на 27 февраля в республике проведено 226376 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14719 человека (+17 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12982 (+20 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 31.

Госпитализировано всего — 95, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 36.

176 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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