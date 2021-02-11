В Ингушетии 5 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В Ингушетии 21 пациент с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5— на ИВЛ.
На 11 февраля в регионе проведено 210254 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14336 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+31 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 165 человек, выздоровело — 12536.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 47.
Госпитализировано всего — 185, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 62.
331 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.