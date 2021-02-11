Коронавирус

В Ингушетии 5 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии 21 пациент с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5— на ИВЛ.

На 11 февраля в регионе проведено 210254 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14336 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+31 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 165 человек, выздоровело — 12536.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 47.

Госпитализировано всего — 185, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 62.

331 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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