В Ингушетии 450 семьям погибших правоохранителей окажут продуктовую помощь

«Мероприятие организовано по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития республики. В рамках акции планируется обеспечить продуктовыми наборами 450 семей сотрудников МВД», — сказал собеседник.

По его словам, в продуктовый набор вошли: мясо, сахар, мука, масло подсолнечное, макаронные изделия, чай.

Напомним, в городе Назрани Ингушетии на территории Мемориала памяти и славы в память о погибших правоохранителях разбита аллея с именными деревьями.