Благотворительность

В Ингушетии 450 семьям погибших правоохранителей окажут продуктовую помощь

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Ко Дню сотрудника органов внутренних дел в республике пройдет благотворительная акция по оказанию продуктовой помощи семьям правоохранителей, погибшим при исполнении, и инвалидам, получившим травмы на службе. Охватить планируется 450 семей, сообщили газете «Ингушетия» в силовом ведомстве региона.

«Мероприятие организовано по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития республики. В рамках акции планируется обеспечить продуктовыми наборами 450 семей сотрудников МВД», — сказал собеседник.

По его словам, в продуктовый набор вошли: мясо, сахар, мука, масло подсолнечное, макаронные изделия, чай.

Напомним, в городе Назрани Ингушетии на территории Мемориала памяти и славы в память о погибших правоохранителях разбита аллея с именными деревьями.

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