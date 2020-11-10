В Ингушетии 450 семьям погибших правоохранителей окажут продуктовую помощь
Ко Дню сотрудника органов внутренних дел в республике пройдет благотворительная акция по оказанию продуктовой помощи семьям правоохранителей, погибшим при исполнении, и инвалидам, получившим травмы на службе. Охватить планируется 450 семей, сообщили газете «Ингушетия» в силовом ведомстве региона.
«Мероприятие организовано по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития республики. В рамках акции планируется обеспечить продуктовыми наборами 450 семей сотрудников МВД», — сказал собеседник.
По его словам, в продуктовый набор вошли: мясо, сахар, мука, масло подсолнечное, макаронные изделия, чай.
Напомним, в городе Назрани Ингушетии на территории Мемориала памяти и славы в память о погибших правоохранителях разбита аллея с именными деревьями.