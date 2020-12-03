В Ингушетии 45 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

К 3 декабря в республике проведено 141380 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9720 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период умерло 115 человек, выздоровело всего — 8259 (+53 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано всего — 488, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.

602 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.