Коронавирус

В Ингушетии 44 пациента с Covid-19 находятся в отделении реанимации

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В Ингушетии 44 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

На 21 декабря проведено 159504 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11245 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 124 человека, выздоровело — 9427 (+100 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.

Госпитализировано всего — 548, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 149.

875 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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