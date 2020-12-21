В Ингушетии 44 пациента с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 44 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.
На 21 декабря проведено 159504 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11245 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего 124 человека, выздоровело — 9427 (+100 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.
Госпитализировано всего — 548, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 149.
875 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.