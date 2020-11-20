В Ингушетии 40 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 40 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 человек — на ИВЛ.
На 20 ноября в регионе проведено более 128 132 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8696 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+73 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 104 пациента, выздоровело — 7199 325 (+126 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 28.
Госпитализировано всего — 464, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 123.
518 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.