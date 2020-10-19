Коронавирус

В Ингушетии 38 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации

0

В Ингушетии 38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

По данным на 19 октября проведено 97666 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6667 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего с 30 марта текущего года умерло 87 человек, выздоровело всего 5362 (+12 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

Госпитализировано всего — 359, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 138 пациентов.

412 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Чрезвычайная пожароопасность сохранится в ближайшие дни в Малгобекском районе Ингушетии
В военном комиссариате Сунженского района состоялась первая отправка новобранцев в армию
В Назрани состоялся турнир по тач-регби
Ингушские боксёры завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях в Грозном
В рамках Вахты Памяти в Ингушетии поисковики передали в Малгобекский музей боевой и трудовой славы найденные артефакты
Граждан Азербайджана, находящихся в Ингушетии, предупреждают о невозможности пересечь границу
Юный ингушский спортсмен Ибрагим Цуров стал победителем Кубка Кавказа по тхэквондо
Подведены итоги шахматного турнира среди детей в Магасе
Меньше всего кредитов берут в Ингушетии
Глава правительства Ингушетии нашел бутылку с запиской «Ты счастливчик» во время экоакции
На республиканском семинаре в Назрани подвели итоги работы муниципальных библиотек

Главное

Яндекс.Метрика

 