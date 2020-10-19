В Ингушетии 38 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
По данным на 19 октября проведено 97666 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6667 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего с 30 марта текущего года умерло 87 человек, выздоровело всего 5362 (+12 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.
Госпитализировано всего — 359, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 138 пациентов.
412 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.