В Ингушетии 35 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации

35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 — на ИВЛ.

На 11 января в республике проведено более 179,5 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12911 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+76 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 10901 человек (+52 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 61.

Госпитализировано всего — 412, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 127.

467 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.