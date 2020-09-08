В Ингушетии 32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
В Ингушетии 32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека — на ИВЛ, сообщает региональный оперативный штаб.
По состоянию на 8 сентября в Ингушетии проведено 68619 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4663 впервые установленных диагноза Covid-19 (+41 за сутки).
С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело — 4045 (+18 за стуки). ⠀
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.
Госпитализировано всего 267 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 96.
198 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.