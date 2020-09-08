В Ингушетии 32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

По состоянию на 8 сентября в Ингушетии проведено 68619 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4663 впервые установленных диагноза Covid-19 (+41 за сутки).

С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело — 4045 (+18 за стуки). ⁣⠀

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.

Госпитализировано всего 267 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 96.

198 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.