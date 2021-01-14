Коронавирус

В Ингушетии 32 человека с Covid-19 находятся в отделении реанимации

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В Ингушетии 32 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

За весь период умерло 150 человек, выздоровело — 11190.

На 14 января в республике проведено 182744 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13127 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 42.

Госпитализировано всего — 401, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.

424 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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