В Ингушетии 32 человека с Covid-19 находятся в отделении реанимации

За весь период умерло 150 человек, выздоровело — 11190.

На 14 января в республике проведено 182744 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13127 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 42.

Госпитализировано всего — 401, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.

424 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.