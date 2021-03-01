В Ингушетии 3 марта пройдет плановая комплексная проверка систем оповещения населения
Управление Ингушетии по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций сообщило о том, что 3 марта текущего года с 10:40 до 10:43 состоится плановая комплексная проверка систем оповещения граждан.
«Будет произведен запуск сирен и громкоговорителей, расположенных на территории республики. Прозвучат сигналы сирен длительностью до 3 минут. Далее будет произведен технический перехват трансляции передач общедоступных теле- и радиоканалов с выведением в эфир информационного сообщения о проведении технической проверки системы оповещения населения», — сообщили газете «Ингушетия» спасатели.
Убедительная просьба к населению республики, услышав сигнал сирены, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что данный запуск средств оповещения является тестовым и производится в рамках проверки готовности системы оповещения к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций.