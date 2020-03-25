В Ингушетии 29 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты

«Вынужденным переселенцам из Чеченской Республики и Северной Осетии выданы государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья. Господдержка оказана 29 семьям, состоящим в первом разделе сводного списка на 2020 год», — сказал представитель ведомства.

По его данным, сертификаты переселенцам вручены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Ранее министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков сообщал, что Ингушетии в 2020 году из федерального бюджета выделят рекордную сумму для обустройства более 300 вынужденных переселенцев из Чечни.

Будет продолжена реализация программы по обустройству в Ингушетии вынужденных переселенцев из Чечни, лишившихся жилья и имущества в ходе боевых действий. В этом году для этих целей предусмотрена сумма 1 млрд 180 млн рублей.

По его словам, эти средства позволят решить вопрос жилищного обеспечения более 320 семей.

При этом глава Миннаца отметил, что в 2019 году вынужденным переселенцам выдано 292 жилищных сертификата на общую сумму 980 млн рублей в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Вместе с тем он обратил внимание, что участниками программы могут быть граждане, признанные в установленном законом порядке вынужденными переселенцами и состоящие в сводном списке. Также он добавил, что в списке, утвержденном на 2020 год, числится 428 семей вынужденных переселенцев.

По его данным, для создания комфортных условий ведомством организовано взаимодействие с многофункциональными центрами для постановки на учет или обновления имеющегося учетного дела. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ по месту проживания, исключена необходимость ездить в Назрань из отдаленных населенных пунктов.