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В Ингушетии 27 октября пройдёт финал окружного этапа конкурса «СМИротворец-2020» по Северо-Кавказскому федеральному округу

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На торжественной церемонии награждения в Назрани будут названы лауреаты окружного этапа «СМИротворец-Кавказ» XII Всероссийского конкурса «СМИротворец».

Призы в номинациях «Печать», «Телевидение», «Интернет» и «Нация победителей» получат региональные газеты, интернет-порталы, информационные агентства и телерадиокомпании. Жюри конкурса выбрало двенадцать победителей, рассмотрев около 900 материалов из 87 СМИ Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-секретарь конкурса Надежда Жуковская, журналистов, которые добились победы для своих изданий, ждут именные награды, а главное — общение с коллегами, новые впечатления, обмен опытом и наработанным контентом. Межэтническая тема — одна из самых интересных, но и самых щепетильных, сложных и ответственных для журналиста, поэтому так важно делиться позитивными практиками.

Участники предыдущих конкурсов единодушны в том, что «СМИротворец» в первую очередь помогает профессиональному росту. Ну а Кавказ с его древней культурой, этническим многообразием, уникальными обычаями и не до конца еще исследованной историей вдохновляет на самые интересные и смелые решения, причем не только в медиасфере.

В двухдневную программу окружного этапа «СМИротворец-Кавказ» в Назрани включены знакомство победителей с особенностями национальной политики республики, этнографические экскурсии, круглые столы с местными журналистами на тему освещения межэтнической тематики в региональных СМИ и конкретно на Северном Кавказе, обзор лучших практик на примере материалов лауреатов конкурса. Оргкомитет конкурса «СМИротворец-Кавказ» обеспечивает проведение всех мероприятий в строгом соответствии с требованиями противоэпидемических мер.

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