В Ингушетии 25 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 25 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ, сообщает региональный оперативный штаб.
По данным на 26 сентября в республике проведено 80922 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5479 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+49 за сутки).
Всего с 30 марта 83 человека, выздоровело — 4646 (+61 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.
Госпитализировано всего 221 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 107.
334 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.