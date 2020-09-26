В Ингушетии 25 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации

По данным на 26 сентября в республике проведено 80922 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5479 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+49 за сутки).

Всего с 30 марта 83 человека, выздоровело — 4646 (+61 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

Госпитализировано всего 221 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 107.

334 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.