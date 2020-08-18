В Ингушетии 25 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
По данным республиканского оперативного штаба, в Ингушетии 25 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
К 18 августа проведено 55629 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4069 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки).
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 12 человек.
224 человека госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 80.
Всего умерших — 75, выздоровевших — 3561 человек.
153 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.