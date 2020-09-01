24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 32 человека.

С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело — 3934 (+41 за сутки). ⁣⠀

Госпитализировано всего 241 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.

185 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.