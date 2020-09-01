Коронавирус

В Ингушетии 24 пациента с Covid-19 находятся в реанимации, из них трое — на ИВЛ

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По состоянию на 1 сентября в Ингушетии проведено 64249 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4424 впервые установленных диагноза Covid-19 (+27 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 32 человека.

С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело — 3934 (+41 за сутки). ⁣⠀

Госпитализировано всего 241 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.

185 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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