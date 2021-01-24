Коронавирус

В Ингушетии 22 человека с Covid-19 находятся в отделении реанимации

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В Ингушетии 22 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

На 24 января в республике проведено 192516 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13661 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+47 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 156 человек, выздоровело — 11823 человека (+19 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 273, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 106.

511 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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