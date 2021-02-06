В Ингушетии 20 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации

На 6 февраля в республике проведено 205245 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14169 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7— на ИВЛ.

Выздоровело — 12389 (+24 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 221, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 64.

319 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.