В Ингушетии 2 октября будут включены сирены, жителей призывают к спокойствию
В пятницу, 2 октября текущего года, в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, в Ингушетии пройдет техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, с 10:35 до 10:50 мск в городах и районах республики будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции.
Данный предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации).
Цель проведения проверки — определить степень готовности технических средств системы оповещения к использованию по назначению.
Главное управление МЧС России по Ингушетии призывает жителей региона сохранять спокойствие, услышав звук электромеханических сирен. Никаких действий предпринимать не требуется.