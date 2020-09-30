МЧС

В Ингушетии 2 октября будут включены сирены, жителей призывают к спокойствию

0

В пятницу, 2 октября текущего года, в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, в Ингушетии пройдет техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, с 10:35 до 10:50 мск в городах и районах республики будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции.

Данный предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации).

Цель проведения проверки — определить степень готовности технических средств системы оповещения к использованию по назначению.

Главное управление МЧС России по Ингушетии призывает жителей региона сохранять спокойствие, услышав звук электромеханических сирен. Никаких действий предпринимать не требуется.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и Amediateka
Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией
Марем Котиева представит Ингушетию на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов
Ингушетия в тройке регионов, где семьи чаще становятся многодетными
Цифровое равенство: «Ростелеком» охватил интернетом семь высокогорных сел в Дагестане
В Магасе 7 октября развернут мобильный пункт тестирования на ВИЧ
Мэр Назрани Урусхан Евлоев принял участие в патриотическом мероприятии, организованном региональным отделением «Юнармия»
Победе Исраила Арсамакова на Олимпийских играх в Сеуле — 32 года
Ингушский спортсмен Имранбек Габасов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо
Количество мест в Доме ветеранов в Ингушетии увеличат с 30 до 80
В Сунженском районе республики идет подготовка к празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией

Главное

Яндекс.Метрика

 