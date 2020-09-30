В Ингушетии 2 октября будут включены сирены, жителей призывают к спокойствию

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, с 10:35 до 10:50 мск в городах и районах республики будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции.

Данный предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» подается с целью привлечения внимания населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация (например, об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации).

Цель проведения проверки — определить степень готовности технических средств системы оповещения к использованию по назначению.

Главное управление МЧС России по Ингушетии призывает жителей региона сохранять спокойствие, услышав звук электромеханических сирен. Никаких действий предпринимать не требуется.