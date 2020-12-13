В Ингушетии 19 пациентов с Covid-19 на ИВЛ, за сутки умер один человек

47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 19 — на ИВЛ.

На 13 декабря в регионе проведено 151374 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10562 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+84 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего выздоровело — 89026 (+48 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 61.

Госпитализировано всего — 612, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 163.

721 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.