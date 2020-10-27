В Ингушетии 19 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ

По состоянию на 27 октября в республике проведено 105328 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7105 впервые установленных диагноза Covid-19 (+53 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 96 человек, выздоровело — 5690.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37 человек.

Госпитализировано всего — 359, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134 пациентов.

383 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.