Коронавирус

В Ингушетии 19 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии 36 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 19 — на ИВЛ.

По состоянию на 27 октября в республике проведено 105328 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7105 впервые установленных диагноза Covid-19 (+53 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 96 человек, выздоровело — 5690.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37 человек.

Госпитализировано всего — 359, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134 пациентов.

383 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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