В Ингушетии 18 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации

Также снижается суточная заболеваемость. На 4 февраля в республике проведено 203239 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14102 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+35 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 161 человек, выздоровело — 12306 (+26 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 39.

Госпитализировано всего — 227, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 73.

337 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.