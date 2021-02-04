В Ингушетии 18 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 18 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ, против 22 и 9 человек соответственно по данным на 3 февраля.
Также снижается суточная заболеваемость. На 4 февраля в республике проведено 203239 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14102 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+35 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 161 человек, выздоровело — 12306 (+26 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 39.
Госпитализировано всего — 227, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 73.
337 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.