В Ингушетии 17 ветеранам вручили первые юбилейные медали к 75-летию Победы в ВОВ

Церемония награждения прошла в зале славы администрации Главы и правительства Ингушетии. Открывая мероприятие, руководитель субъекта поблагодарил ветеранов за вклад в Победу над фашистскими захватчиками.

«Приближается наш самый большой праздник — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ознаменование этого славного юбилея Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, своим указом учредил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. г.», — отметил Калиматов.

Завершилось торжественное мероприятие памятным фото. Глава региона пожелал ветеранам доброго здоровья, долгих лет жизни и пригласил на праздничные мероприятия 9 мая.

Напомним, всего на фронт в Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 20 тысяч человек, из них добровольцами — свыше 4 тысяч человек. Не вернулись с войны около 4 тысяч человек (погибли более 3,5 тысяч и без вести пропали 372 человека). Были сняты с различных фронтов и отправлены в ссылку за своими семьями тысячи бойцов. Продолжили воевать под вымышленными фамилиями и с измененной национальностью более 1 тысячи человек.

По информации из различных источников, к званию Героя Советского Союза были представлены более 50 человек — выходцев из Ингушетии.