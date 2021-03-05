В Ингушетии 16 человек с Covid-19 находятся в реанимации
В Ингушетии 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
На 5 марта в республике проведено 232508 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14818 человек (+13 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13083 (+16 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.
Госпитализировано всего — 104, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 35.
176 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.