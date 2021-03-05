Коронавирус

В Ингушетии 16 человек с Covid-19 находятся в реанимации

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В Ингушетии 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

На 5 марта в республике проведено 232508 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14818 человек (+13 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13083 (+16 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано всего — 104, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 35.

176 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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