Коронавирус

В Ингушетии 16 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии за сутки скончался один человек с коронавирусом, всего — 141.

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

На 2 января в Ингушетии проведено 171054 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12302 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+75 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10515 (+16 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

Госпитализировано всего — 431, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 109.

580 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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