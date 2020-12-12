В Ингушетии 14 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ

К 12 декабря в регионе проведено 150648 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10478 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 121 человек, выздоровело — 8978 (+98 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 61.

Госпитализировано всего — 592, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 159.

720 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.