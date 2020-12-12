В Ингушетии 14 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ
В Ингушетии 44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
К 12 декабря в регионе проведено 150648 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10478 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 121 человек, выздоровело — 8978 (+98 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 61.
Госпитализировано всего — 592, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 159.
720 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.