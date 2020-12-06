Коронавирус

В Ингушетии 11 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ

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В Ингушетии 45 пациентов с коронавуирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 человек — на ИВЛ.

К 6 декабря проведено более 144,5 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9967 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+79 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 117 человек, выздоровело всего — 8498 (+147 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 546, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 151.

583 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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