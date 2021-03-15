Коронавирус

В Ингушетии 11 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации

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В Ингушетии 11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 1 — на ИВЛ.

По данным на 15 марта в республике проведено 242556 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14948 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло — 178 человек, выздоровело — 13216.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано всего — 93, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 25.

154 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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