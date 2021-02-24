В Ингушетии 10 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации

За сутки умер один человек, всего — 173. Выздоровело — 12962.

По данным на 24 февраля в регионе проведено 223314 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 выявлен у 14673 человек (+19 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

Госпитализировано всего — 120, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 42.

205 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.