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В ИнгНИИ имени Чаха Ахриева прошел научный семинар, посвященный 110-летию со дня рождения Хаджи-Бекира Муталиева

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева в режиме онлайн прошел научный семинар, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося ингушского поэта, прозаика и журналиста Хаджи-Бекира Муталиева, сообщила пресс-служба учреждения.

Научный семинар был подготовлен и проведен отделом ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ.

Анализу творчества Хаджи-Бекира Муталиева были посвящены доклады заведующего отделом ингушского фольклора и литературы Магометбашира Матиева, старших научных сотрудников Азы Евлоевой и Айны Хадзиевой, научного сотрудника Айшат Костоевой.

О жизни и деятельности поэта рассказали также студенты и магистранты Ингушского государственного университета Хадижа Льянова, Лейла Мальсагова, Фатима Эсмурзиева, Хава Мальсагова и другие.

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