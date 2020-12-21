В ИнгНИИ имени Чаха Ахриева прошел научный семинар, посвященный 110-летию со дня рождения Хаджи-Бекира Муталиева

Научный семинар был подготовлен и проведен отделом ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ.

Анализу творчества Хаджи-Бекира Муталиева были посвящены доклады заведующего отделом ингушского фольклора и литературы Магометбашира Матиева, старших научных сотрудников Азы Евлоевой и Айны Хадзиевой, научного сотрудника Айшат Костоевой.

О жизни и деятельности поэта рассказали также студенты и магистранты Ингушского государственного университета Хадижа Льянова, Лейла Мальсагова, Фатима Эсмурзиева, Хава Мальсагова и другие.