В хозяйствах Минприроды Ингушетии начались заготовки растительной пищи для зимней подкормки диких животных

«Специалистами министерства постоянно проводятся мероприятия, направленные на увеличение численности диких животных и птиц. В частности, это подкормка, устройство солонцов, порхалищ и куполок.

Проводятся рейдовые мероприятия по пресечению незаконной охоты в охотничьих угодьях республики. За первый квартал текущего года составлено 25 административных протоколов на нарушителей правил охоты», — рассказали в пресс-службе.

Площадь охотничьих угодий Ингушетии составляет 290 тыс. га, из них 60 тыс. га — лесные угодья, остальные — полевые и луговые угодья.

В Ингушетии обитают 40 видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 21 вид птиц и 12 видов животных занесены в Красную книгу Ингушетии. На территории республики обитают 78 видов охотничьих и условно охотничьих представителей фауны.