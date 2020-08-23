Спецоперация

В ходе спецоперации в Ингушетии ликвидированы трое бандитов, двое сотрудников спецназа получили ранения - НАК

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В ходе контртеррористической операции в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ликвидированы трое бандитов, двое сотрудников спецназа получили ранения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

«В воскресенье в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, органами безопасности была получена информация о том, что в частном доме на территории села Троицкое Сунженского района, скрываются вооруженные бандиты. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы. Двое сотрудников спецназа получили ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет», — сказал представитель НАК.

По его словам, на месте боестолкновения обнаружены пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

Режим КТО, действовавший с 8:00 мск 23 августа на территории с. п. Троицкое, отменен.

 

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