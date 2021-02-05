Единоборства

В Хасавюрте юные ингушские борцы вольного стиля завоевали в заключительный день соревнований ещё две медали

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В заключительный день первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Хасавюрте ингушские спортсмены завоевали ещё две медали.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», юные борцы из республики получили право участия в первенстве России по вольной борьбе — 2021.

Так, Мурат Цороев занял первое место в весовой категории до 65 кг (тренер Бембулат Аушев), Абдуллах Гелисханов из школы борьбы с. п. Долаково — второе место в весовой категории до 80 кг (тренер Юсуф Аксагов).

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