В Хасавюрте юные ингушские борцы вольного стиля завоевали в заключительный день соревнований ещё две медали

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», юные борцы из республики получили право участия в первенстве России по вольной борьбе — 2021.

Так, Мурат Цороев занял первое место в весовой категории до 65 кг (тренер Бембулат Аушев), Абдуллах Гелисханов из школы борьбы с. п. Долаково — второе место в весовой категории до 80 кг (тренер Юсуф Аксагов).