В Хасавюрте юные ингушские борцы вольного стиля завоевали в заключительный день соревнований ещё две медали
В заключительный день первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Хасавюрте ингушские спортсмены завоевали ещё две медали.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», юные борцы из республики получили право участия в первенстве России по вольной борьбе — 2021.
Так, Мурат Цороев занял первое место в весовой категории до 65 кг (тренер Бембулат Аушев), Абдуллах Гелисханов из школы борьбы с. п. Долаково — второе место в весовой категории до 80 кг (тренер Юсуф Аксагов).