В гуманитарном колледже Сунжи создан хореографический ансамбль «Дзурдзуки»
В гуманитарном колледже города Сунжи создан новый юношеский хореографический ансамбль «Дзурдзуки», сообщил директор учебного заведения Алихан Алиханов.
«Эту нелегкую задачу создать коллектив взял на себя талантливый хореограф Магомед Имагожев, также являющийся руководителем детского хореографического ансамбля «Сийг», который недавно стал обладателем Гран-при международного фестиваля-конкурса «Grand fiesta» в Испании», — отметил руководитель гуманитарного колледжа.
Воспитанники талантливого хореографа громко заявили о себе не только в России, но и за рубежом. Надеемся, что и новое детище Имагожева — ансамбль «Дзурдзуки» в скором времени будет достойно представлять свой родной край на сценических площадках страны.
Хочется отметить, что сегодня Магомед Имагожев празднует свой маленький юбилей — 25 лет. Коллектив газеты «Ингушетия» желает Магомеду творческих успехов, семейного благополучия, здоровья и счастья.