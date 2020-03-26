АПК

В государственных унитарных предприятиях Ингушетии продолжается сев ранних яровых культур

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На очередном совещании в Минсельхозе Ингушетии было озвучено, что в государственных унитарных предприятиях региона полным ходом идет сев ранних яровых культур.

По информации пресс-службы аграрного ведомства, все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным планом. В настоящее время засеяно более 1140 га земли овсом, ячменем и горчицей. Это ранние яровые культуры, посадка которых завершится уже до конца марта. Всего же аграриям предстоит засеять яровыми культурами 11 349 га сельхозземель в ГУПах.

Кроме того, в некоторых хозяйствах сейчас ведется посадка картофеля. ГУПы также завершают подготовку к оснащению соответствующих помещений для приема крупного и мелкого рогатого скота.

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