В государственных унитарных предприятиях Ингушетии продолжается сев ранних яровых культур

По информации пресс-службы аграрного ведомства, все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным планом. В настоящее время засеяно более 1140 га земли овсом, ячменем и горчицей. Это ранние яровые культуры, посадка которых завершится уже до конца марта. Всего же аграриям предстоит засеять яровыми культурами 11 349 га сельхозземель в ГУПах.

Кроме того, в некоторых хозяйствах сейчас ведется посадка картофеля. ГУПы также завершают подготовку к оснащению соответствующих помещений для приема крупного и мелкого рогатого скота.