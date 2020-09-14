В Государственной филармонии Ингушетии состоятся прослушивания певцов и музыкантов

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15 сентября в Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева состоятся прослушивания претендентов на должностные вакансии художественного персонала, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Учреждению требуются вокалисты, артисты мужского ансамбля и женской вокальной группы, ведущие концертных программ.

Также ведётся набор профессиональных музыкантов в оркестр народных инструментов по классу национальная гармоника, струнные народные инструменты, ударные установки.

Подробная информация по телефонам: 8-928-299-55-50, 8-906-079-44-14 (WhatsApp).

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