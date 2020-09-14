В Государственной филармонии Ингушетии состоятся прослушивания певцов и музыкантов
15 сентября в Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева состоятся прослушивания претендентов на должностные вакансии художественного персонала, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Учреждению требуются вокалисты, артисты мужского ансамбля и женской вокальной группы, ведущие концертных программ.
Также ведётся набор профессиональных музыкантов в оркестр народных инструментов по классу национальная гармоника, струнные народные инструменты, ударные установки.
Подробная информация по телефонам: 8-928-299-55-50, 8-906-079-44-14 (WhatsApp).