В Государственной филармонии Ингушетии состоятся прослушивания певцов и музыкантов

Учреждению требуются вокалисты, артисты мужского ансамбля и женской вокальной группы, ведущие концертных программ.

Также ведётся набор профессиональных музыкантов в оркестр народных инструментов по классу национальная гармоника, струнные народные инструменты, ударные установки.

Подробная информация по телефонам: 8-928-299-55-50, 8-906-079-44-14 (WhatsApp).