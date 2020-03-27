В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева прошла аттестация сотрудников

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В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева прошла аттестация сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Мероприятие проведено в целях объективной оценки профессиональных качеств сотрудников соответствию занимаемым должностям, эффективного и рационального использования их потенциала, а также повышения уровня профессиональной подготовки.

В число аттестуемых вошла большая группа солистов-вокалистов филармонии, мужской и женский квартеты, женское трио, дуэт и вокальная женская группа «Дека илли». Отметим, что через аттестацию прошли как опытные, так и совсем молодые солисты.

Аттестационная комиссия под председательством заместителя министра культуры Айны Ильясовой в результате общего обсуждения сформируют единое решение по каждому работнику, прошедшему аттестацию.

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