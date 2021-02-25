Законопроект

В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой

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В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой, которые порочат честь и достоинство граждан.

Проект предлагает дополнить федеральный закон статьей, которая предусматривает «возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления».

Основанием для принятия мер, сообщили в Союзе журналистов России, будет являться заявление гражданина в прокуратуру, к которому также необходимо приложить «документы, подтверждающие недостоверность размещённой информации». В случае подтверждения правонарушения в Роскомнадзор направят обращение с требованием принять соответствующие меры.

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