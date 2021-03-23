В Госдуме РФ прошло заседание межфракционной рабочей группы по борьбе с киберпреступностью в РФ

Примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. Такие данные привел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы.

«Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество. Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество», — сказал он.

По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы. «Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают», — добавил Кузнецов.

Он также предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для введения санкций для компаний из сферы телекома за подмену номера. Зампред уточнил, что сейчас никаких санкций для таких компаний не предусмотрено.