В Госдуме рассматривается законопроект о ежемесячной компенсации семьям сотрудников ряда структур, погибших при исполнении

В частности, выплаты планируется установить для семей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

Предусматривается, что денежная компенсация подлежит выплате ежемесячно в виде разницы между приходившейся на долю членов семьи сотрудника частью денежного довольствия, получаемого погибшим сотрудником по состоянию на день его гибели или получаемого умершим гражданином РФ, уволенным со службы, по состоянию на день его увольнения, и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.

Законопроектом устанавливается круг лиц, имеющих право на получение такой компенсации. Таковыми планируется определить следующих граждан:

— супругу (супруга), состоящую или состоящего на день гибели сотрудника в браке с ним, не вступившую или не вступившего в повторный брак, достигшую возраста 50 лет (достигшего возраста 55 лет) или являющуюся (являющегося) инвалидом;

— родителей погибшего сотрудника, достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющихся инвалидами;

— детей, не достигших возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, — до окончания обучения, но не старше 23 лет;

— лиц, находившихся на иждивении погибшего сотрудника.

Отмечается, что размер денежной компенсации подлежит индексации Правительством РФ одновременно с увеличением окладов денежного содержания.

В случае принятия законопроекта вступление его в силу запланировано с 1 июля 2021 года.