Игра

В Горском кадетском корпусе была организована военно-тактическая игра лазертаг

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В честь 29-ой годовщины подвига Суламбека Осканова в Горском кадетском корпусе была организована военно-тактическая игра лазертаг.

Лазертаг — это командная игра, её ещё называют Q-Zar. Игроки вооружаются специальными электронными устройствами (бластерами, пушками, автоматами), которые называются тагеры, и датчиками — сенсорами поражения. Сиcтема «тагер + сенсоры» работает в связке. Сенсоры фиксируют попадания других игроков, а тагер сообщает об этом игроку вибрацией, световой индикацией, голосом и выводит информацию на дисплей.

После ознакомительной лекции кадеты соревновались с отрядом юнармейцев. Участники игры облачились в специальное снаряжение. Счёт вёлся до двух побед. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу юнармейцев. Организаторы решили сделать соревнования по лазертагу традиционными.

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