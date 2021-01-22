В Горском кадетском корпусе была организована военно-тактическая игра лазертаг

Лазертаг — это командная игра, её ещё называют Q-Zar. Игроки вооружаются специальными электронными устройствами (бластерами, пушками, автоматами), которые называются тагеры, и датчиками — сенсорами поражения. Сиcтема «тагер + сенсоры» работает в связке. Сенсоры фиксируют попадания других игроков, а тагер сообщает об этом игроку вибрацией, световой индикацией, голосом и выводит информацию на дисплей.

После ознакомительной лекции кадеты соревновались с отрядом юнармейцев. Участники игры облачились в специальное снаряжение. Счёт вёлся до двух побед. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу юнармейцев. Организаторы решили сделать соревнования по лазертагу традиционными.