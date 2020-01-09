В городской библиотеке Карабулака проходит выставка, посвященная Герою России Суламбеку Осканову

На выставке представлены материалы и публикации в средствах массовой информации, освещающие жизненный путь и бессмертный подвиг легендарного летчика.

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района ЧИАССР. После возвращения из высылки, Суламбек завершил учебу в школе в родном Плиево, а затем поступил в ремесленное училище в Грозном, одновременно посещая занятия в городском аэроклубе.

До своей героической гибели занимал должность начальника Липецкого центра подготовки летного состава Военно-воздушных сил СНГ.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал С. Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни он сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.