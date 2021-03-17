В городской акции «Подари книгу» принял участие Ингушский НИИ

В рамках городской акции «Подари книгу» ученый секретарь института Лемка Агиева передала сотрудникам фонда десятитомник «Антологии ингушского фольклора», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Магаса, являющейся одним из организаторов мероприятия.

Вручая книги, Лемка Агиева отметила, что ингушский НИИ одними из первых среди субъектов СКФО закончили работу над фольклорным сборником.

«Это золотой фонд ингушской истории, культуры. На Северном Кавказе ингушская наука первая завершила работу над антологией фольклора. Все 10 томов закончены и дальше мы будет работать над созданием 11-12 томов. Первые тома мы сегодня передаем музею, а остальные до конца года пополнят фонд», — сказала сотрудник НИИ.

Книжному фонду этнографического музея в башне Согласия были вручены также книги по истории, культуре, языку ингушского народа.

Напомним, что акция «Подари книгу» продлится до конца года, и в ней смогут принять участие все желающие. Мероприятие проводится с целью формирования книжного фонда этнографического музея в башне Согласия, а также для повышения культуры чтения среди населения и популяризации истории Ингушетии.

«Фонд пополняется из книг художественных, научно-популярных, энциклопедических, исторических изданий, в том числе и газетных изданий. Книги и другие печатные материалы принимаются в хорошем состоянии, на безвозмездной основе и в неограниченном количестве экземпляров», — уточнили в мэрии Магаса.