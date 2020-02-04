В городе воинской славы Малгобеке завершается строительство новой школы на 704 места

«Контрактная стоимость образовательного учреждения свыше 400 млн руб. Строительные работы на объекте выполняет ООО «Оригинал». На сегодняшний день строителями выполнено 50% строительно-монтажных работ. На стадии завершения находятся работы по кладке внутренних стен и перегородок, работы по заполнению оконных проемов, устройству вентилируемого фасада, электромонтажные работы, внутренние отделочные работы и работы по монтажу отопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что современным проектом в трехэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для полноценного учебного процесса.