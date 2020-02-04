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В городе воинской славы Малгобеке завершается строительство новой школы на 704 места

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К новому учебному году в Малгобеке планируется завершить строительство новой школы на 704 места. Новый объект образования возводится в первом микрорайоне на участке 110 га, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Контрактная стоимость образовательного учреждения свыше 400 млн руб. Строительные работы на объекте выполняет ООО «Оригинал». На сегодняшний день строителями выполнено 50% строительно-монтажных работ. На стадии завершения находятся работы по кладке внутренних стен и перегородок, работы по заполнению оконных проемов, устройству вентилируемого фасада, электромонтажные работы, внутренние отделочные работы и работы по монтажу отопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что современным проектом в трехэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для полноценного учебного процесса.

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